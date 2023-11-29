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        "Karadeniz Ticaret Köprüsü" projesinde eğitim alan yabancı öğrencilere belgeleri verildi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) ve Samsun Teknopark tarafından yürütülen "Karadeniz Ticaret Köprüsü" projesinde eğitim alan uluslararası öğrencilere sertifikaları dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:34
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        "Karadeniz Ticaret Köprüsü" projesinde eğitim alan yabancı öğrencilere belgeleri verildi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) ve Samsun Teknopark tarafından yürütülen "Karadeniz Ticaret Köprüsü" projesinde eğitim alan uluslararası öğrencilere sertifikaları dağıtıldı.

        ​​​​​​​Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle OMÜ-TTO ve Samsun Teknopark tarafından Samsun'da yabancı uyruklu öğrenci potansiyelinin değerlendirilip, sanayinin ihracat kapasitesinin buluşturulması ve istihdamın artırılması için "Karadeniz Ticaret Köprüsü" projesi geliştirildi.

        Proje kapsamında OMÜ'deki uluslararası öğrenciler, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'İş Geliştirme ve İhracat' konularında eğitim aldı.

        Eğitimlerini tamamlayan yabancı öğrencilere törenle sertifikaları verildi.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, törende yaptığı konuşmada, OMÜ’nün 57 bin öğrenciye ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

        Üniversite bünyesinde 6 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim aldığını bildiren Ünal, "Farklı ülkelerden gelen misafirlerimiz için arzu ettiğimiz durum, kendi ülkesindeki ihtiyaçları karşılayacak bir eğitim alarak ülkelerine geri dönmeleridir. Temel hedefimiz, yanınızda sadece diploma değil elde ettiğiniz yetkinliklerin de olmasıdır. Hangi bölümün öğrencisi olursanız olun sanat, sinema, ekonomi, dünya coğrafyası, siyaseti gibi farklı alanlarda okuma ve değerlendirmeler yapabilmelisiniz." dedi.

        - "Bu ülke ile gönül bağı oluşturmanız bizler için çok önemli"

        OMÜ'den mezun olan bir yabancı öğrencinin ülkesine döndüğünde üst statüde çalışmasını istediklerini söyleyen Ünal, "Güzel ve sağlıklı işler yapabilmemiz adına sizlerin bu ülke ile gönül bağı oluşturmanız bizler için çok önemli. Yaptığınız çalışmaları projelendirmenizi istiyoruz ve bu çalışmalarınıza destek oluyoruz. Firmalarla iletişim sağlayabilme imkanınız var. Özellikle Teknopark ve TTO sizin çok rahat ulaşabileceğiniz bir alan. Burası sizlere güçlü olanaklar sağlayacaktır. Kendi coğrafyanız ile alakalı veri bankaları oluşturarak istihdam alanında kendi işinizi kurma imkanınız var. Ayrıca güçlü iş birlikleri kurmamız açısından bizler için önemli bir adım. Sadece kendiniz için değil ülkeniz ve yaşadığınız dünya için gerekli. Siz ne kadar güçlüyseniz devletiniz de o kadar güçlüdür." ifadelerini kullandı.

        OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise OMÜ'nün Türkiye'de uluslararası öğrencileri misafir eden en önemli üniversitelerden biri olduğunu dile getirdi.

        Şahin, "OKA olarak bölgesel kalkınmanın içinde ihracat, sosyal gelişme, sosyal yardımlar, altyapı ve havalimanı inşaatı gibi birçok farklı alan var. Ama hepsinin altını çizen şey insan sermayesi yoksa bunların hiçbirinin bir anlamı bulunmuyor. Dolayısıyla biz bölgesel kalkınmanın temelinde insan sermayesinin olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bu projeye öncelikli bir çalışma alanı olarak yaklaşıyoruz. Sizleri aynı ülkede bulunmanız vesilesiyle ticari elçilerimiz olarak görüyoruz. Gittiğiniz ülkelerde bir birey olarak bu ülkeyle gönül bağınızı koparmadan kendi ülkenizin de bölgesel olarak kalkınması için çalışacağınıza inanıyoruz."

        Programa, Samsun Teknopark Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, TTO Genel Koordinatörü Dr. İdris Sancaktar, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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