DSİ 7. Bölge Müdürü Çelik'ten Havza'da inceleme

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü 71. Şube Müdürü Özgür Ulurak, Havza'da incelemede bulundu.

Çelik ve Ulurak, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ve Tersakan Irmağı'nda sulama projeleri, DSİ tarafından yapılacak çalışmalar ve uygulanabilecek projeler hakkında istişarede bulunuldu.

Özdemir, Hacıosman Deresi'nin ıslahı ve yapılacak düzenlemelerin olası sel olaylarının önüne geçmek için önem taşıdığını belirterek, "Hacıosman Deresi, 1998 yılında sele neden oldu. Geçen zaman içinde çok sayıda taşma tehlikesi atlatıldı. İlçemizde yaşanabilecek sel felaketinin ve buna bağlı can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için ciddi çalışma yapılması gerekli. Özellikle akarsu kenarlarında yapmış olduğumuz yollarda alınacak güvenlik tedbirleri, istenmeyen vakaların önüne geçecektir." dedi.

Çelik ise DSİ olarak halkın can ve mal güvenliğini korumak için hassasiyetle çalıştıklarını kaydetti.

Ziyaret sonrası Özdemir, Çelik ve Ulurak, Hacıosman Deresi ve Tersakan Irmağı'nda alınacak tedbirleri inceledi.

Özdemir, Çelik ve Ulurak, Kaymakam Mustafa Ayvat'ı da ziyaret etti.