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        Çiğdem Karaaslan, cimnastikte başarılı sporcular ve aileleriyle buluştu

        AKParti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Cimnastik Federasyonu Samsun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, "Amacımız, gittiğiniz her yerde ay-yıldızlı formayı en yükseğe çıkartmak. Hepimiz taş üstüne taş koyarak, ülkemizin bu büyük ve güçlü yürüyüşüne destek oluyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:40
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        Çiğdem Karaaslan, cimnastikte başarılı sporcular ve aileleriyle buluştu
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        AKParti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Cimnastik Federasyonu Samsun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, "Amacımız, gittiğiniz her yerde ay-yıldızlı formayı en yükseğe çıkartmak. Hepimiz taş üstüne taş koyarak, ülkemizin bu büyük ve güçlü yürüyüşüne destek oluyoruz" dedi.

        AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türkiye Cimnastik Federasyonu Samsun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen sporcu ve aileleri ile buluşma programına katıldı. Düzenlenen kahvaltı programına, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Cimnastik Federasyonu İl Temsilcisi Salih Meriç, sporcular ve aileleri katıldı.

        İngiltere'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Tuba Bade Şahin ve Ada Kanat'ı tebrik eden Karaaslan, "Gençlerimizin elde ettiği başarı çok büyük bir başarı. Aileleri kadar bizler de gururluyuz. Samsun olarak çok şanslıyız. Daha önceki Gençlik ve Spor Bakanlarımızın Samsunlu olması, Samsun'a yapılan önemli yatırımlar, Samsun'u bir spor şehri haline getirecek nitelikteki altyapı hizmetlerinin şehrimizde vücut bulmuş olması, fiziki imkanların yeterliliği ve hatta Avrupa'nın dünya standartlarındaki bir organizasyona ev sahipliği yapabilecek nitelikte bir şehir olmamız ki yaptık. İşitme Engelliler Olimpiyatları Samsun'un ev sahipliği yaptığı en önemli spor organizasyonuydu. Samsun hem gençlik şehri hem bir spor şehri. Bu sözle söylemekle olmaz. Binaları ve tesisleri yapmakla olmaz. Onlar olmadan çok büyük bir eksiklik olur muhakkak. Ama asıl ihtiyaç duyulan şey genç yürekler ve onları destekleyen aileleri ve hocalarıdır. Bu şehirde onlar da var" diye konuştu.

        '110 ULUSLARARASI ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK'

        Türk sporcuların bu yıl katıldıkları uluslararası müsabakalarda 6 bin 231 madalya kazandığını söyleyen Karaaslan, "Sporda, sanatta, akademik hayatta, iş dünyasında her alanda başarı ile birlikte hocalarınızın, sizlerin taşıdığı ay-yıldızlı formayı, gittiğiniz her yerde en yükseğe çıkartmak. Amacımız bu. Kimimiz bunu yaptığımız işle, kimimiz yaptığımız sporla, kimimiz çocuklarımıza verdiğimiz büyük destekle onları dünya çapında birer sporcu birer sanatçı haline getirebilmek için mücadele ediyoruz. Ama özünde hepimiz taş üstüne taş koyarak ülkemizin bu büyük ve güçlü yürüyüşüne destek oluyoruz. 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk kez olimpiyatlara katılmışız. O zamanki iddiamız büyük bir başarı elde etmekten ziyade, devletimizin orada temsil edilmesi. Uzun yıllar da böyle devam etmiş. Ama bu yıl için bir rakam vereceğim ve gerçekten gurur vesilesi. Bu yıl sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 6 bin 231 madalya aldılar. Türkiye, sahip olduğu imkanlar ve koşullarla bu yıl ülkemizde 110 tane uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu da çok büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.

        'YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

        Türkiye'nin İtalya ile birlikte EURO 2032'ye ev sahipliği yapacağını hatırlatan Karaaslan,

        "Bu konuda müthiş bir ivme kat edildi. Bu bir idealdir. Bu idealin gerçekleştirilmesi için verilmiş bir emektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu noktada gönülden teşekkür etmek istiyorum. Bu yıllar önce verilmiş bir kararın ve ortak bir hayalin bugün bütün bu altyapı ve üstyapı vizyonlarını geliştirip, ardından bu gençleri o imkanlarla buluşturmak üzerine alınmış bir karardı. Ve biz bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Ama daha işimiz bitmedi. Yapacak çok işimiz var" dedi.

        Çiğdem Karaaslan ve beraberindeki heyet programın ardından, cimnastik sporcuları ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Karaaslan daha sonra, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nü ziyaret etti ve öğrencilerle sohbet etti. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Kahvaltı programından ve fotoğraf çekiminden detaylar

        -Karaaslan'ın Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ziyareti

        -Karaaslan'ın Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde Özel Sporcular Atletizm Atlamalar Türkiye Şampiyonu Ali Topaloğlu ile buluşması

        -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın konuşması

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Ersin DEMİR

        2023-12-08 14:33:53

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