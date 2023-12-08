TIR'daki 3 kilo 950 gram uyuşturucuyu Tony buldu

SAMSUN'Auyuşturucu getirileceği öğrenilip takibe alınan TIR'da Tony adlı köpekle yapılan aramada, 3 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente TIR ile uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Takibe aldıkları TIR'ı, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi´nde durduran ekipler, narkotik köpeği Tony ile arama yaptı. Aramalarda 3 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. TIR sürücüsü M.D., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.