TIR'daki 3 kilo 950 gram uyuşturucuyu Tony buldu
SAMSUN'Auyuşturucu getirileceği öğrenilip takibe alınan TIR'da Tony adlı köpekle yapılan aramada, 3 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.
SAMSUN'Auyuşturucu getirileceği öğrenilip takibe alınan TIR'da Tony adlı köpekle yapılan aramada, 3 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente TIR ile uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Takibe aldıkları TIR'ı, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi´nde durduran ekipler, narkotik köpeği Tony ile arama yaptı. Aramalarda 3 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. TIR sürücüsü M.D., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
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