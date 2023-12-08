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        TIR'daki 3 kilo 950 gram uyuşturucuyu Tony buldu

        SAMSUN'Auyuşturucu getirileceği öğrenilip takibe alınan TIR'da Tony adlı köpekle yapılan aramada, 3 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:20
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        TIR'daki 3 kilo 950 gram uyuşturucuyu Tony buldu
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        SAMSUN'Auyuşturucu getirileceği öğrenilip takibe alınan TIR'da Tony adlı köpekle yapılan aramada, 3 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente TIR ile uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Takibe aldıkları TIR'ı, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi´nde durduran ekipler, narkotik köpeği Tony ile arama yaptı. Aramalarda 3 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. TIR sürücüsü M.D., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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