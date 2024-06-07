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        Haberler Spor Futbol İspanya Florentino Perez Arda Güler'i aradı - Futbol Haberleri

        Florentino Perez Arda Güler'i aradı

        Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Kylian Mbappe transferi sonrasında Arda Güler'i arayarak çok konuşulacak bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 13:03 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:03
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        Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren İspanyol ekibi, Kylian Mbappe'yi renklerine bağlamıştı. Bundan dolayı Arda Güler'in gelecek sezon forma şansı bulma ihtimalinin daha da düştüğü iddia edilmişti.

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        İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; kulüp başkanı Florentino Perez, 19 yaşındaki milli yıldızı telefonla arayarak bir görüşme gerçekleştirdi.

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        Perez, adı başka takımlarla kiralık olarak anılan Arda Güler'e Kylian Mbappe'nin gelmesine rağmen A takım için kendisine güvendiklerini söyledi.

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        Ayrıca haberin devamında daha önce ortaya çıkan ve ileride de devam etmesi beklenen ayrılık iddialarına yetenekli oyuncunun kulak asmaması gerektiğinin altı çizildi.

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        Geçtiğimiz sezon büyük sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, kendisine verilen kısıtlı süreyi iyi değerlendirdi. LaLiga'da çıktığı 10 maçta yalnızca 373 dakika forma giyen milli futbolcu; takımına 6 gollük katkı sağladı.

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        GETAFE İDDİASI

        Öte yandan İspanyol basınından Diario AS kaynaklı habere göre; Getafe, Arda Güler'i kiralamak istiyor. Getafe Başkanı Angel Torres, genç yıldızı listenin başına yazdı.

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        19 yaşındaki yıldızı Getafe'den başka Real Sociedad, Sevilla, Las Palmas ve Mallorca da istiyor. İspanya dışında da Milan ve Leipzig de Arda Güler ile ilgileniyor.

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        Birçok yıldızı kadrosunda bulunduran ve Kylian Mbappe ile Endrick’in de takıma katılacağı Madrid devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti ise sezon içindeki açıklamalarında Arda'nın ayrılmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.

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        The Atletic'te yer alan habere göre ise Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılması beklenmiyor.

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        OYLAMA AÇILDI

        Ayrıca EURO 2024'e odaklanan genç yıldız Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birine talip.

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        2023-2024 sezonunu hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla noktalayan Real Madrid yeni öncesinde geri sayıma geçerken, Arda Güler’e verilen yoğun destek de sürüyor.

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        Golden Boy ödülüne aday olan Arda için sosyal medyada destek çağrısı yapan Real Madrid, genç oyuncunun prestijli ödüle ulaşması için oy topladı.

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