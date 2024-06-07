Florentino Perez Arda Güler'i aradı
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Kylian Mbappe transferi sonrasında Arda Güler'i arayarak çok konuşulacak bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü
Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren İspanyol ekibi, Kylian Mbappe'yi renklerine bağlamıştı. Bundan dolayı Arda Güler'in gelecek sezon forma şansı bulma ihtimalinin daha da düştüğü iddia edilmişti.
İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; kulüp başkanı Florentino Perez, 19 yaşındaki milli yıldızı telefonla arayarak bir görüşme gerçekleştirdi.
Perez, adı başka takımlarla kiralık olarak anılan Arda Güler'e Kylian Mbappe'nin gelmesine rağmen A takım için kendisine güvendiklerini söyledi.
Ayrıca haberin devamında daha önce ortaya çıkan ve ileride de devam etmesi beklenen ayrılık iddialarına yetenekli oyuncunun kulak asmaması gerektiğinin altı çizildi.
Geçtiğimiz sezon büyük sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, kendisine verilen kısıtlı süreyi iyi değerlendirdi. LaLiga'da çıktığı 10 maçta yalnızca 373 dakika forma giyen milli futbolcu; takımına 6 gollük katkı sağladı.
GETAFE İDDİASI
Öte yandan İspanyol basınından Diario AS kaynaklı habere göre; Getafe, Arda Güler'i kiralamak istiyor. Getafe Başkanı Angel Torres, genç yıldızı listenin başına yazdı.
19 yaşındaki yıldızı Getafe'den başka Real Sociedad, Sevilla, Las Palmas ve Mallorca da istiyor. İspanya dışında da Milan ve Leipzig de Arda Güler ile ilgileniyor.
Birçok yıldızı kadrosunda bulunduran ve Kylian Mbappe ile Endrick’in de takıma katılacağı Madrid devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti ise sezon içindeki açıklamalarında Arda'nın ayrılmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.
The Atletic'te yer alan habere göre ise Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılması beklenmiyor.
OYLAMA AÇILDI
Ayrıca EURO 2024'e odaklanan genç yıldız Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birine talip.
2023-2024 sezonunu hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla noktalayan Real Madrid yeni öncesinde geri sayıma geçerken, Arda Güler’e verilen yoğun destek de sürüyor.
Golden Boy ödülüne aday olan Arda için sosyal medyada destek çağrısı yapan Real Madrid, genç oyuncunun prestijli ödüle ulaşması için oy topladı.