Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları

Bu listenin demirbaşlarından biri her zaman bir retro, bir funk esintisi taşıyan şarkıdır. Bu hafta bu bayrak L'imperatrice!ten "Any Way" adlı şarkıda.

Retro- fütüristik, biraz da funk esintisi taşıyan şarkı modern bir pop şarkısı olarak öne çıkıyor. Biraz disko havası da alabilirsiniz! Melodik olarak zengin, enstrümantasyonu temiz, dinleyiciye vaadettiği şey keyif.

Bas gitarın güzelliğini de es geçemeyeceğim.

"If you call my name,

I'll run to wherever

I'll be on my way, tomorrow can wait

And I know that, no, nothing lasts forever

But I'm not too far, not too far, not too far,

I'll get there any way"