Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları

"Bir Gün Beni Arzularsan Gel", "Havada Bir Hinlik Var" adlı şarkılarıyla adından söz ettiren Nilipek, kendi iç çatışmasını bize o yumuşak sesiyle hissettiriyor: Baykuş.

Bu şarkıyı dinlerken kafamızın içindeki sesle davranışlarımız arasındaki bitmek bilmeyen çekişmeyi düşündüm. Kafamızdaki o ses Nilipek'in yorumunda bir baykuş. Derin bir bağ, dinleyeni sarıyor.

Şarkının melodisi akılda kalıcı, naif, yumuşak. Elektronik dokunuşlar organik havaya değer katmış.

Ve tabii ki No Land... Şarkıya katkı sunan grup, tüm karakteristik çizgisini şarkıya yansıtmış. Çok da güzel olmuş!

"Burada dur, burada dur

Sanki bir şey koptu kafamda aniden

Bir zehir, bir zehir

Varmış içimde beni yavaşça öldüren

Bir baykuş beni dinliyor

Dinliyor da sanki sesimi duymuyor

Kal, diyor, gitme kal, diyor

Kalsam faydasız ne yapsam olmuyor"