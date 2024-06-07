Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Mats Hummels, Berghuis, Weghorst... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Mats Hummels, Berghuis, Weghorst...

        Teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u, sportif direktörlüğe ise Brad Friedel'ı getiren Beşiktaş gözünü transfere çevirdi. Stopere Mats Hummels'i almak isteyen siyah-beyazlılar, kanat için ise Ajax'tan ayrılması gündemde olan Steven Berghuis'in peşinde. Beşiktaş, Aboubakar'la yolları ayırması halinde ise forvet adayları arasına tanıdık bir ismi alabilir

        Giriş: 07.06.2024 - 11:25 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş'ta sezon bitiminin ardından transfer hareketliliği başladı.

        2

        Siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirirken sportif direktörlük için ise ABD'li eski kaleci Brad Friedel ile anlaşmaya vardı.

        3

        Siyah-beyazlılar, bu gelişmelerin ardından 1 Temmuz'da başlayacak olan sezon hazırlıkları öncesinde transferde gaza basacak.

        4

        Stopere tecrübeli lider bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş transfer komitesi Dortmund ile sözleşmesi biten Mats Hummels için yoğun mesai içinde.

        5

        ABD ve Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden ve Avrupa'da kalmak isteyen 35 yaşındaki futbolcuya İtalyan ekibi Roma da talip.

        6

        Siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncu için şartları zorlamaya karar verirken taraftarlar da sosyal medyadan "#ComeToBesiktas" kampanyasına başladı.

        7

        GÖZLER BERGHUIS'TE

        Beşiktaş'ın geçtiğimiz transfer döneminde de gündeme gelen Steven Berghuis'e de ilgisi devam ediyor.

        8

        Siyah-beyazlılar, Ajax'tan ayrılması gündemde olan 32 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti.

        9

        1 yıllık sözleşmesi kalan Hollandalı kanat için kulübüyle de temas kuruldu.

        10

        Beşiktaş, Ghezzal'in ayrılığının ardından sağ kanada Berghuis'i getirerek taraftarını da coşturmayı hedefliyor.

        11

        SÜRPRİZ ADAY: WEGHORST

        Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi en önemli gündem maddelerinden birisi yeni forvetin kim olacağı...

        12

        Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar ile yolları ayırmak istiyor. Ancak Kamerunlu futbolcunun 3.1 milyon Euro'luk maaşı bu konuda en büyük engel.

        13

        32 yaşındaki futbolcu maaşını bırakıp ayrılmaya şimdilik sıcak bakmazken gelen tekliflere göre durum tekrar masaya yatırılacak.

        14

        Beşiktaş'ın Aboubakar ile yolları ayırması halinde ise gündemine yine tanıdık bir isim gelebilir: Wout Weghorst...

        15

        Geçen sezonu Hoffenheim'de kiralık olarak geçiren Hollandalı futbolcunun Premier Lig'de bir kez daha küme düşen Burnley ile ise 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

        16

        İngiliz ekibinde devam etmeyecek olan teklifleri değerlendirmeye alan 31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a önerildi.

        17

        Beşiktaş, Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet için Weghorst'u da değerlendirmeye alıp kesin kararını verecek.

        18

        Weghorst geçen sezon Bundesliga'da 28 maçta 7 gol ve 3 asist üretti.

        19

        Beşiktaş'a 2022-23 sezonunun başında Burnley'den kiralanan Weghorst, devre arasında gelen teklif sonrası Manchester United'ın yolunu tutmuş ama aradığını bulamamıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!
        Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme