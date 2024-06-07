Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri: Mats Hummels, Berghuis, Weghorst...
Teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u, sportif direktörlüğe ise Brad Friedel'ı getiren Beşiktaş gözünü transfere çevirdi. Stopere Mats Hummels'i almak isteyen siyah-beyazlılar, kanat için ise Ajax'tan ayrılması gündemde olan Steven Berghuis'in peşinde. Beşiktaş, Aboubakar'la yolları ayırması halinde ise forvet adayları arasına tanıdık bir ismi alabilir
Beşiktaş'ta sezon bitiminin ardından transfer hareketliliği başladı.
Siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirirken sportif direktörlük için ise ABD'li eski kaleci Brad Friedel ile anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlılar, bu gelişmelerin ardından 1 Temmuz'da başlayacak olan sezon hazırlıkları öncesinde transferde gaza basacak.
Stopere tecrübeli lider bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş transfer komitesi Dortmund ile sözleşmesi biten Mats Hummels için yoğun mesai içinde.
ABD ve Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden ve Avrupa'da kalmak isteyen 35 yaşındaki futbolcuya İtalyan ekibi Roma da talip.
Siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncu için şartları zorlamaya karar verirken taraftarlar da sosyal medyadan "#ComeToBesiktas" kampanyasına başladı.
GÖZLER BERGHUIS'TE
Beşiktaş'ın geçtiğimiz transfer döneminde de gündeme gelen Steven Berghuis'e de ilgisi devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, Ajax'tan ayrılması gündemde olan 32 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti.
1 yıllık sözleşmesi kalan Hollandalı kanat için kulübüyle de temas kuruldu.
Beşiktaş, Ghezzal'in ayrılığının ardından sağ kanada Berghuis'i getirerek taraftarını da coşturmayı hedefliyor.
SÜRPRİZ ADAY: WEGHORST
Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi en önemli gündem maddelerinden birisi yeni forvetin kim olacağı...
Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar ile yolları ayırmak istiyor. Ancak Kamerunlu futbolcunun 3.1 milyon Euro'luk maaşı bu konuda en büyük engel.
32 yaşındaki futbolcu maaşını bırakıp ayrılmaya şimdilik sıcak bakmazken gelen tekliflere göre durum tekrar masaya yatırılacak.
Beşiktaş'ın Aboubakar ile yolları ayırması halinde ise gündemine yine tanıdık bir isim gelebilir: Wout Weghorst...
Geçen sezonu Hoffenheim'de kiralık olarak geçiren Hollandalı futbolcunun Premier Lig'de bir kez daha küme düşen Burnley ile ise 1 yıllık sözleşmesi kaldı.
İngiliz ekibinde devam etmeyecek olan teklifleri değerlendirmeye alan 31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a önerildi.
Beşiktaş, Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet için Weghorst'u da değerlendirmeye alıp kesin kararını verecek.
Weghorst geçen sezon Bundesliga'da 28 maçta 7 gol ve 3 asist üretti.