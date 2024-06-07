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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nuran Bayram son dakika: "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu | Son dakika haberleri

        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!

        Giresun'da, 3 yıl önce eşinin, "Pencereden atlayarak kaçtı" diyerek jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi, 28 yaşındaki Nuran Bayram'ın, cinayete kurban gittiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada; Y.B. adlı kadın ile C.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Kayıp kadının cesedinin bulunmasına yönelik başlatılan çalışmaların ise sürdüğü belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:49
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        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
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        Giresun'un Güce ilçesine bağlı Boncukçukur köyünde yaşayan Savaş Bayram, 12 Haziran 2021’de, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek eşi Nuran Bayram’ın (28) 11 Haziran’da gece saatlerinde tek katlı evlerinin camından atlayarak kaçtığını bildirdi.

        BİR İZE ULAŞILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre kayıp müracaatı üzerine jandarma inceleme başlattı, ancak kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kayıp kadının bulunması ve herhangi bir suça maruz kalıp kalmadığının tespiti için araştırmalar sürerken, bir televizyon programına katılan aile yakınlarının, Nuran Bayram’ın öldürülmüş olabileceğine dair iddiaları üzerine, Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        AYNI AİLEDEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Nuran Bayram’ın kaybolmadan önce en son iletişim halinde olduğu kişi ve durumundan şüphelenilen aile fertlerini takibe alan jandarma ekipleri, aynı aileden şüpheli Y.B ve C.B.’yi gözaltına aldı.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDILAR

        Sorguları tamamlanan 2 şüpheli, üzerlerine atılı 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

        Kayıp kadının cesedinin bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürerken, olayla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamada bulundu. Nuran Bayram’ın pencereden atlayarak evden kaçtığına dair ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Mağdurenin kaybolmadan önce en son iletişim halinde olduğu kişi ve durumundan şüphelenilen aile fertlerinin takibe alınmasıyla, iletişimin dinlenilmesi tedbirinin bitmesine müteakip şüpheliler hakkında arama ve gözaltı tedbirine başvuruldu.

        "BULGULAR İNCELENDİ"

        Ayrıca bu aşamada olay gününe ait PTS ve kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından elektronik cihaz ile tespit edilen noktalarda JASAT ekipleri tarafından yapılan kazı çalışması sonucunda elde edilen bulgular, kriminal incelemeye gönderildi.

        Şüphelilerden Y.B.’nin ifadesinde, mağdurenin öldürüldüğüne dair anlatımlara yer vermesi üzerine olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilerden Y.B. ve C.B.’nin üzerlerine atılı ‘kasten öldürme’ suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmalarına karar verilerek Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        "MAKTULENİN CESEDİ ARAŞTIRILIYOR"

        Maktulenin cesedinin bulunmasına yönelik araştırmalara ve bu minvaldeki soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği, soruşturmanın selameti açısından 5271 Sayılı CMK’nin 153/2’inci madde gereğince dosya hakkında Tirebolu Sulh Ceza Hakimliğinden kısıtlılık kararı aldırıldığı, gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususları, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 5/2 nolu ve 153/1 nolu genelgeleri uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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