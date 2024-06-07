Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Johnny Depp en güzel yıllarını geçirdiği evini satmaktan vazgeçti - magazin haberleri

        Johnny Depp en güzel yıllarını geçirdiği evini satmaktan vazgeçti

        Johnny Depp, iki çocuğunun annesi, Fransız oyuncu Vanessa Paradis'le paylaştığı evi satmaktan vazgeçti. Depp, en güzel yıllarını geçirdiği 50 milyon euro'luk evini yeniliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 11:20 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Johnny Depp, Fransa'nın güneyindeki Plan-de-la-Tour bölgesindeki 50 milyon euro'luk malikanesini satmıyor, yeniliyor.

        60 yaşındaki ABD'li oyuncunun evinin fiyatını, ilk kez satışa çıkardıktan yaklaşık 10 yıl sonra bir kez daha düşürdüğü konuşulsa da işi aslının öyle olmadığı, ünlü oyuncunun evi satmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

        2

        2012 yılında sevgilisi Fransız oyuncu Vanessa Paradis ile yollarını ayıran Depp, hayatında bir sayfayı kapattığını söylerken, birlikte yaşadıkları bu evi 2015'te 14 milyon euro'ya satışa çıkarmıştı. Ancak ev satılmadı ve Depp de aradan geçen 10 yılda kararını değiştirdi.

        Evi satmaktan vazgeçen ünlü aktör, mülkte yenileme çalışmaları yapmaya başladı.

        3

        'Karayip Korsanları' yıldızının, 14 yıl boyunca oturduğu ve restore etmek için milyonlarca euro harcadığı evi 2015'te satma kararı, Depp'in Amber Heard ile evlenmesinden sadece dört ay sonrasına denk geliyor.

        4

        Depp, Plan-de-la-Tour köyü yakınlarındaki bu özel mülkü 2001 yılında hem Vanessa Paradis'e hem de Fransa'ya aşık olduktan sonra satın almıştı.

        5

        Oyuncu, zamanının çoğunu St Tropez yakınındaki villada Fransız şarkıcı ve oyuncu Paradis ile geçirmişti. Burada sebze yetiştirmekle geçen sakin yaşamı, yakındaki kasabada alışveriş yapmayı, çocukları Lily-Rose Melody ve Jack ile oyun oynamayı sevdiği söyleniyordu.

        6

        Burayı harabe olarak satın alan Depp, 19. yüzyıldan kalma evi yenilemek için milyonlar harcamıştı.

        #Johnny Depp
        #Vanessa Paradis
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!
        Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Baby Reindeer'ın 'gerçek' Martha'sı Netflix'e dava açtı
        Baby Reindeer'ın 'gerçek' Martha'sı Netflix'e dava açtı
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme