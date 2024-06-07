Johnny Depp en güzel yıllarını geçirdiği evini satmaktan vazgeçti
Johnny Depp, iki çocuğunun annesi, Fransız oyuncu Vanessa Paradis'le paylaştığı evi satmaktan vazgeçti. Depp, en güzel yıllarını geçirdiği 50 milyon euro'luk evini yeniliyor
Johnny Depp, Fransa'nın güneyindeki Plan-de-la-Tour bölgesindeki 50 milyon euro'luk malikanesini satmıyor, yeniliyor.
60 yaşındaki ABD'li oyuncunun evinin fiyatını, ilk kez satışa çıkardıktan yaklaşık 10 yıl sonra bir kez daha düşürdüğü konuşulsa da işi aslının öyle olmadığı, ünlü oyuncunun evi satmaktan vazgeçtiği öğrenildi.
2012 yılında sevgilisi Fransız oyuncu Vanessa Paradis ile yollarını ayıran Depp, hayatında bir sayfayı kapattığını söylerken, birlikte yaşadıkları bu evi 2015'te 14 milyon euro'ya satışa çıkarmıştı. Ancak ev satılmadı ve Depp de aradan geçen 10 yılda kararını değiştirdi.
Evi satmaktan vazgeçen ünlü aktör, mülkte yenileme çalışmaları yapmaya başladı.
'Karayip Korsanları' yıldızının, 14 yıl boyunca oturduğu ve restore etmek için milyonlarca euro harcadığı evi 2015'te satma kararı, Depp'in Amber Heard ile evlenmesinden sadece dört ay sonrasına denk geliyor.
Depp, Plan-de-la-Tour köyü yakınlarındaki bu özel mülkü 2001 yılında hem Vanessa Paradis'e hem de Fransa'ya aşık olduktan sonra satın almıştı.
Oyuncu, zamanının çoğunu St Tropez yakınındaki villada Fransız şarkıcı ve oyuncu Paradis ile geçirmişti. Burada sebze yetiştirmekle geçen sakin yaşamı, yakındaki kasabada alışveriş yapmayı, çocukları Lily-Rose Melody ve Jack ile oyun oynamayı sevdiği söyleniyordu.
Burayı harabe olarak satın alan Depp, 19. yüzyıldan kalma evi yenilemek için milyonlar harcamıştı.