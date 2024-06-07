Johnny Depp en güzel yıllarını geçirdiği evini satmaktan vazgeçti

Johnny Depp, Fransa'nın güneyindeki Plan-de-la-Tour bölgesindeki 50 milyon euro'luk malikanesini satmıyor, yeniliyor.

60 yaşındaki ABD'li oyuncunun evinin fiyatını, ilk kez satışa çıkardıktan yaklaşık 10 yıl sonra bir kez daha düşürdüğü konuşulsa da işi aslının öyle olmadığı, ünlü oyuncunun evi satmaktan vazgeçtiği öğrenildi.