Göbek çevrenizdeki yağlar kabusunuz olmasın! Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu

Sosyal medyanın en popüler içeriklerinden biri de "bölgesel zayıflama tarifleri." Size kötü bir haberimiz var, pek çok diyetisyen ve beslenme uzmanı özellikle karın yağlarını eriten mucizevi bir formülün olmadığını söylüyor. Kilo verme ya da yağ yakma bütün olarak ele alınması gereken bir süreç ama yine de yapılacak bazı şeyler var...