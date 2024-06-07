Sosyal medya hesabından isyan eden Selen Görgüzel şunları söyledi:



Bu saatte üst katta oturan ev sahibim gürültü yaptığımı iddia ederek uyurken evime polis gönderdi. Haber vermeden elektriğimi, doğalgazımı kestirip akrabamın yerine arabasını koyup hakkımda saçma sapan haberler ve telefonlarla verdikleri rahatsızlık yetmemiş gibi! Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum.