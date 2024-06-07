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        Haberler Magazin Selen Görgüzel'in 'ev sahibi' isyanı! "Doğal gazımı, elektriğimi kesti" - Magazin haberleri

        Selen Görgüzel'in 'ev sahibi' isyanı

        Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, kirasını ödediği halde ev sahibinin kendisini evden çıkarmak istediğini söyleyerek isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 10:38 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:33
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        Selen Görgüzel, iki yıl önce Hamdi Alkan’dan boşandıktan sonra yeni bir eve taşındı.

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        Ortaköy’deki siteye taşınan Görgüzel, kızı İlknaz Bektaş ile bu evde yaşamaya başladı.

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        Şarkıcı, eve taşındıktan altı ay sonra ev sahibinin kendisini evden çıkarmaya çalıştığını söyledi.

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        Gece yarısı evine polis gönderildiğini de söyleyen Görgüzel, ev sahibinden şikâyetçi olduğunu ifade etti.

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        Sosyal medya hesabından isyan eden Selen Görgüzel şunları söyledi:

        Bu saatte üst katta oturan ev sahibim gürültü yaptığımı iddia ederek uyurken evime polis gönderdi. Haber vermeden elektriğimi, doğalgazımı kestirip akrabamın yerine arabasını koyup hakkımda saçma sapan haberler ve telefonlarla verdikleri rahatsızlık yetmemiş gibi! Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum.

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        Kızımla yaşadığım kirasını günü gününe senelik ödediğim evde yüzde 25 artışı kabul etmedikleri için evden caydırıcı hamlelerle kaçırmaya çalışan ev sahiplerimdem şikâyetçiyim. Bu eve taşınalı sadece iki sene oldu. Taşındıktan 6 ay sonra 'çık' demeye başlayan ev sahiplerimiz hakkında acilen gereğinin yapılmasını önemle rica ediyorum.

        #Selen Görgüzel
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