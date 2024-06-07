İSO'dan Gabar ziyareti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu, İSO Meclis Başkanlık Divanı ve İSO Meclis Üyeleri, Şırnak-Hakkari Meclis Seyahati programı kapsamında bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Valiliği, Gabar Petrol Kuyuları Bölgesi ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası’nda temaslarda bulunuldu.

Ziyaret kapsamında Gabar Petrol Kuyuları Bölgesi’nde incelemelerde bulunan heyet, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak toplantılar gerçekleştirdi.

"GABAR’DA HEDEF 100 BİN VARİLLİK ÜRETİM" Ziyaret kapsamında Gabar petrol kuyuları bölgesine giderek üretim çalışmalarını yerinde izlendi. Türkiye Petrolleri yetkilileri tarafından detaylı bir sunum yapıldı. Petrol üretim sahası gezildikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Cevdet Atay, "Şu anda 39 arama noktamızda, günlük 43 bin varillik petrol üretiyoruz. Bugün Şırnak tam bir enerji memleketi, enerjinin başkenti konumunda. Çok yakın zamanda Gabar’da sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yıl sonu 100 bin varil hedefleniyor. Arkadaşlarımız, depo yetkilileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri sonuna kadar gayret gösteriyor, çok güzel şekilde çalışıyorlar. İnşallah kısa zamanda verilen hedefler yakalanır. Enerji yatırımları anlamında hızlı planlamalar yapılıyor. Sayın bakanımızın rüzgarla ilgili ciddi bir talimatı oldu. Cudi’nin etrafında rüzgarla ilgili tüm veriler alınıyor, kısa zamanda inşallah oralarla ilgili açıklamaları da kendileri yapacaktır" diye konuştu.

REKLAM "TÜRKİYE’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK YOLDAYIZ" Gabar petrol sahasında Vali Atay’ın ardından İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da, konuşarak İSO Meclis Üyeleri olarak Gabar’da olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Bahçıvan "Çocukluğumuzdan beri hepimizin bir sorusu vardı; ‘Türkiye’de petrol var mı?’ bu belki de bizi heyecanlandıran en önemli hayaldi. Çok şükür artık görüyoruz ki bu topraklarda petrol var" dedi. Çok kısa zamanda yerin altındaki bu zenginliği, bu umudu ekonomiyle birleştirme noktasında harekete geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve burada çalışmaya katkı veren Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın mühendislerine şükranlarını sunduklarını kaydeden Erdal Bahçıvan "Rakamların şu andaki boyutu bile Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Hep söylediğimiz şey var; Kaynakları doğru kullanmak. İnşallah petrol gibi kıymetli kaynağı da gelecek yıllarda sanayiyle birleştirip, yeni teknolojiden faydalanarak ülkemizin en değerli topraklarını halkımızla buluştururuz. Buranın genç nüfusunu da eğitimle birleştirip Türkiye’mize değer katan bir yolculuğa çıkmanın gururunu yaşarız" dedi.

REKLAM İSO MEİP PROTOKOLÜ İMZALANDI Şırnak Valiliği’nde Şırnak Valisi Cevdet Atay, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Şırnak İl Mili Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’ün katılımıyla ‘İSO Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi’ (İSO MEİP) Protokolü’nü imzaladı. "İSTİHDAMA ÇOK CİDDİ FAYDA SAĞLAYACAK" Şırnak Valisi Cevdet Atay İSO MEİP iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "İSO heyetini şehrimizde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Karşılaştığımız insanların genelde iş konusunda talepleri oluyor. Burada da inşallah İSO’nun iş birliği içerisinde bir model ile buraya yeni yatırımcılar getirerek belki buradaki işsizliğe, buradaki istihdama çok ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum. Burası ciddi anlamda avantajlar içeren bir şehir. Geçmişte hep kötü olaylarla anılan şehrimiz Allah’a hamd olsun bugün güvenlik içerisinde herhangi bir olaya maruz kalmadan emin ellerde. Tam yatırıma muhtaç halde bekliyor. İnşallah İSO’daki arkadaşlarımızın buraya yatırımları söz konusu olacak. Bu şehre çok ciddi katkıları olur, memleket için de ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

REKLAM "ŞIRNAK CİDDİ BİR POTANSİYEL BARINDIRIYOR" İstanbul Sanayi Odası olarak yıllardır mesleki eğitimi öncelikli faaliyet alanlarından birisi olarak gördüklerini ifade eden Erdal Bahçıvan, "Beş yılı aşkın bir süredir İSO Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi İSO MEİP’i, paydaşlarımızın katkılarıyla yürütüyoruz. Bu proje ile İstanbul’daki 44 meslek lisesinde 150’yi aşkın sanayicimizle kapsamlı, yenilikçi, katılımcı ve sonuç odaklı bir model yarattık" dedi. İstanbul’da başlatılan ve somut sonuçlara ulaşmaya başlayan mesleki eğitim-sanayi iş birliği modelinin tüm şehirlere örnek olması konusunda özel bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Erdal Bahçıvan, "Şırnak, mesleki ve teknik eğitimde 12 bini aşkın öğrencisi, bine yakın öğretmeni ve oda üyelerinin faaliyet gösterdiği neredeyse her alanında eğitim veren 27 meslek lisesiyle ciddi bir potansiyel barındırıyor. Bu çerçevede, İSO olarak Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası’na mesleki eğitim sanayi iş birliği konusunda tüm bilgi ve deneyimimizi memnuniyetle aktarmaya hazırız. İmzalanan mesleki eğitim sanayi iş birliği protokolü de bu güzel iş birliğinin ilk adımı" diye konuştu.

"MESLEKSİZLİĞİ ÇÖZMEK İSTİYORUZ" İstanbul'da başlatılan projenin başka şehirlere taşınması noktasındaki ilk uygulama örneğini Şırnak'ta gerçekleştirildiğini belirten Erdal Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayicilerimizin gönüllü bir şekilde meslek liseleriyle birlikte çalışmasını Şırnak'a ve Şırnak'ın kıymetli ilçelerine taşıyacağımız bir modeli hayata geçirdik. Bizzat Milli Eğitim Bakanımızın ve İl Milli Eğitim müdürümüzün bilgisi dahilinde olan bir proje. Bu konudaki deneyimlerimizi ve İstanbul'daki meslek liseleriyle beraber bu iş yapma kültürünü bölgeye taşıyacağız. Geleceğimizin en büyük kazancı ve teminatı olan gençlerimizi işsiz ve umutsuz kalmak değil, daha genç yaşlarında bir meslek sahibi edebilmek ve Türkiye'nin de en önemli problemi olan bu işsizliği ve mesleksizliği çözmek adına İstanbul tecrübesini bu bölgeye aktarmış olacağız. Bu proje, bir okul yapmaktan daha ziyade var olan okulları nasıl geliştirebiliriz noktasındaki hayalimiz ve vizyonumuzdur.”

"CİZRE MUTLU OLURSA İSTANBUL MUTLU OLUR" Cizre Ticaret ve Sanayi Odası’nda da bir konuşma yapan Erdal Bahçıvan, “İstanbul’dan buraya gelmemizin temelinde sizin bu bölgedeki heyecanınıza, bu bölgenin yeni gelişmekte olan kalkınmasına şahit olmaktan ötürü birlikte bunu ülkemiz adına nasıl değerlendirebilir fikriyatı yatıyor. Çünkü inanıyoruz ki İstanbul’da mutlu olmanın yolu Şırnak’ın, Cizre’nin mutlu olmasından geçiyor. İstanbul’da huzurlu ve mutlu yaşamak istiyorsak Cizre huzurlu ve mutlu olmalı. Cizre’deki gençler huzurlu ve mutlu olmalı. Cizre’deki gençler geleceğe yönelik umut beslemeli” ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTENİN GELECEK VİZYONUNU OLUŞTURALIM" İSO Meclis seyahatinin ikinci gününde sanayiciler Şırnak TSO Meclisi ile ortak bir toplantı yaptı. Toplantıda Türkiye’nin kaynak problemi olmadığını, kaynaklarını doğru, planlı kullanma problemi olduğunu ifade eden Erdal Bahçıvan, "Bölgede petrol, rüzgar, güneş, sera gibi fırsatlar var. Kalkınma yolu gibi projeler var. İşte bu kaynakları doğru ve zamanında kullanmalıyız. Bu bölgenin, ülkemizin ve coğrafyamızın kalkınmasına da en büyük katkıyı bölge insanı verecek. Bunun için de İSO olarak imzaladığımız protokolle ilk adımı attık. Kaynaklarımızı doğru kullanmaktan söz ederken özellikle Şırnak’taki genç nüfusa dikkat çekmek istiyorum. Burada bir üniversite ve üniversite çağında bir nüfus var. Ben buradan YÖK Başkanı’na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buraya gelerek Şırnak Üniversitesi’nin gelecek vizyonu hakkında bir strateji oluşturulmasını talep ediyorum. Bu konuda biz de üniversite-sanayi iş birliği kapsamında elimizden gelen desteği vermeye hazırız." dedi.