Samsun'da hafif ticari araçla scooter çarpıştı 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla elektrikli scooter çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

N.Y'nin kullandığı 59 ABS 124 plakalı hafif ticari araç, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, H.K. yönetimindeki scooter ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Scooter sürücüsü ile yanındaki C.B., sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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