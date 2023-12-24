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        Samsun'da hafif ticari araçla scooter çarpıştı 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla elektrikli scooter çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:00 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:02
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        Samsun'da hafif ticari araçla scooter çarpıştı 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla elektrikli scooter çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

        N.Y'nin kullandığı 59 ABS 124 plakalı hafif ticari araç, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, H.K. yönetimindeki scooter ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Scooter sürücüsü ile yanındaki C.B., sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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