Samsun'da trafik uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı
Samsun'da yapılan trafik uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da yapılan trafik uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir araç durduruldu.
Ekiplerin araçta bulunan 3 kişinin üzerinde ve ikametlerinde yaptığı aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 784 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıķı tabanca ile 5 kurusıķı tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüphelilerden birinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, ruhsatsız ateşli silahları mermileri satın alma ve bulundurma suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu belirlendi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, araç sürücüsüne de uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçundan 22 bin lira para cezası uygulandı.
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