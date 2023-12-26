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        Samsun'da trafik uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı

        Samsun'da yapılan trafik uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:45 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:55
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        Samsun'da trafik uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'da yapılan trafik uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir araç durduruldu.

        Ekiplerin araçta bulunan 3 kişinin üzerinde ve ikametlerinde yaptığı aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 784 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıķı tabanca ile 5 kurusıķı tabanca fişeği ele geçirildi.

        Şüphelilerden birinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, ruhsatsız ateşli silahları mermileri satın alma ve bulundurma suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu belirlendi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, araç sürücüsüne de uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçundan 22 bin lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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