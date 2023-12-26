Samsun'da trafik uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da yapılan trafik uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir araç durduruldu.

Ekiplerin araçta bulunan 3 kişinin üzerinde ve ikametlerinde yaptığı aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 784 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıķı tabanca ile 5 kurusıķı tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, ruhsatsız ateşli silahları mermileri satın alma ve bulundurma suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, araç sürücüsüne de uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçundan 22 bin lira para cezası uygulandı.