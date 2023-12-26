Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çarşamba ilçesinde silahla yaralama olayına karışan bir kişi yakalandı

        Çarşamba ilçesinde silahla yaralama olayına karışan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:54 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çarşamba ilçesinde silahla yaralama olayına karışan bir kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çarşamba ilçesinde silahla yaralama olayına karışan zanlı yakalandı.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Aralık Pazar gecesi, Kirazlıkçay Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan E.E'yi vurarak yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, olay yerinden araçla kaçan şüphelilerden Ç.Y'yi, Dört Yol mevkisinde olayda kullandığı 9 mm çapında 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişekle yakaladı.

        Öte yandan suçun takibine ilişkin çalışmalar sırasında ekipler, durdurulan bir araçtaki G.Z isimli şahsın uyuşturucu kullanma, bulundurma ve satın alma suçu, kasten yaralama, silahla tehdit ve parada sahtecilik suçlarından arandığını, 5 yıl 3 ay 3 gün kesinleşmiş cezası olduğunu belirledi.

        Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava açıldı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava açıldı
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Samsun'da trafik uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da trafik uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı
        Çarşamba'da çatı yangını hasara neden oldu
        Çarşamba'da çatı yangını hasara neden oldu
        Bakan Özhaseki: Türkiye'de hala hareketli olan 485 tane fay hattı var
        Bakan Özhaseki: Türkiye'de hala hareketli olan 485 tane fay hattı var
        Bakan Özhaseki, Samsun'da konuştu:
        Bakan Özhaseki, Samsun'da konuştu:
        Bafra'da Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni 10 bini aşkın kişi gezdi
        Bafra'da Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni 10 bini aşkın kişi gezdi
        Samsun´da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı
        Samsun´da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı