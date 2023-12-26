Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 araç İstanbul Emniyeti'ne verilmişti. Bu araçlardan olan Bentley marka otomobil, Taksim Meydanı'na getirildi. Trafik Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilen araca ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, suç örgütlerinden ele geçirilen araçların mahkeme kararıyla İstanbul Emniyeti'ne verildiğini kaydetmişti.

Yerlikaya paylaşımında, "Türkiye'nin Huzuru... İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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TAKSİM MEYDANI'NA GETİRİLDİ Araçlar arasında bulunan Ferrari ve Bentley marka otomobiller de dikkat çekmişti. Bu araçlardan olan ve İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilen Bentley marka otomobil bugün Taksim Meydanı'na getirildi. Emniyetin filosuna katılan araç vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

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