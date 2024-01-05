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        19 Mayıs ilçesinde haksız fiyat artışına yönelik denetim

        19 Mayıs Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 09:31 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:03
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        19 Mayıs ilçesinde haksız fiyat artışına yönelik denetim
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        19 Mayıs Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Zabıta ekipleri, marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerin ardından ilçedeki restoran, pastane, çay ocakları ve kahvehanelerde denetimde bulundu.

        Belediye zabıta ekipleri, 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile fiyat etiketlerini kontrol etti, faturaları inceledi.

        Reyon etiketi ile kasadaki fiyatları karşılaştıran ekipler, raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda tutanak tutuyor.

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