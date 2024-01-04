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        Samsun'da 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde 1 ay 6 günlük bebeğin yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:55 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:55
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        Samsun'da 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 1 ay 6 günlük bebeğin yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Dededağ Mahallesi'nde S.C.C’nin annesi, bebeğinin yatağında hareketsiz yattığını görünce 112’yi arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan muayenede, bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Bebeğin cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsi sonrası, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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