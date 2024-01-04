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        Havza'da seçmen listeleri askıya çıktı

        31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için 1 Ocak 2024'te başlayan seçim takvimi kapsamında Havza'da seçmen listeleri askıya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:57
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        Havza'da seçmen listeleri askıya çıktı
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        31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için 1 Ocak 2024'te başlayan seçim takvimi kapsamında Havza’da seçmen listeleri askıya çıkarıldı.

        Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanıp mahalle muhtarlarına teslim edilen seçmen listeleri, muhtarlık binalarında vatandaşların göreceği yerlere asıldı.

        Bahçelievler Mahalle Muhtarı Bülent Çalışkan, AA muhabirine, seçmen listelerini askıya çıkardıklarını, vatandaşların listeleri kontrol etmeye başladığını belirtti.

        Listelerin 17 Ocak'ta kaldırılacağını dile getiren Çalışkan, o güne kadar vatandaşların gelip isimlerine bakmalarını, listede bulunmuyorlarsa nüfus müdürlüklerine gidip işlemlerini yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

        Medrese Mahallesi Muhtarı Rıdvan Sevimli ise cumartesi ve pazar günü de açık olduklarını anlatarak, vatandaşların muhtarlığa gelmek yerine internetten de bilgilerini sorgulayabileceğini kaydetti.

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