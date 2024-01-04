Alperen Şengün fırtınası: NBA yıldızlarını geride bıraktı!
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün gösterdiği performansla gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Bu sezon toplamda 32 maça çıkan genç yıldız istatistiklerde takımında zirvede yer alırken NBA'de ise birçok yıldızı geride bıraktı. İşte Alperen Şengün'ün 32 maçlık performansı...
NBA’de 2023/2024 sezonunun ilk ayları geride kaldı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün iyi performansını sürdürerek basketbol gündemine damgasını vurmaya devam ediyor.
TAKIMININ ZİRVESİNDE
Houston Rockest formasıyla bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan Alperen Şengün, Jalen Green ile birlikte en çok maça çıkan oyuncu konumunda yer alıyor.
Genç yıldız çıktığı 32 mücadelede 21.5 sayı ortalamasıyla takımının zirvesinde bulunuyor. Alperen'i 17.5 sayı ortalamasıyla tecrübeli basketbolcu Fred VanVleet takip ediyor.
Alperen sayı ortalamasının dışında ribaundlarda da bir hayli dikkat çekiyor. Yıldız basketbolcu çıktığı 32 maçta yakaladığı 9.0 ribaund ortalamasıyla takımının zirvesinde bulunuyor. Bu alanda Alperen'in en yakın takipçisi ise 8.6 ribaundla Jabari Smith Jr.
ASİST ORTALAMASINDA 2. SIRADA
Sayı ve ribaund ortalamarında Houston'ın zirvesinde yer alan Alperen Şengün uzun oynamasına rağmen yaptığı asistlerle de NBA'in gündeminden düşmüyor. Bu alanda sık sık Jokic'e benzetilen genç yıldız tutturduğu asist ortalamasıyla da takımında 2. sırada yer alıyor.
Alperen takımında Fred VanVleet'ten sonra en çok asist yapan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor. Kanadalı yıldız Fred VanVleet 31 maçta 8.6 asist ortalaması tuttururken Alperen ise 5.2 asist ortalamasıyla dikkat çekiyor.
Ayrıca Alperen Şengün maç başına 1.2 top çalma ile bu alanda da takımında 2. sırada yer alıyor. Top çalma konusunda zirvedeki isim ise 1.4 ortlama ile Tari Eason.
SON 7 MAÇ ALEV ALDI!
Alperen Şengün, NBA'de çıktğı son 7 karşılaşmada 20 sayı barajını geçerken bu mücadelelerin üçünde ise double double yaptı.
Alperen Şengün'ün son yedi maçtaki istatistikleri:
30 sayı, 8 ribaund, 4 asist
26 sayı, 4 ribaund, 9 asist
28 sayı, 7 ribaund, 8 asist
24 sayı, 5 ribaund, 1 asist
30 sayı, 16 ribaund, 5 asist
37 sayı, 11 ribaund, 6 asist
22 sayı, 15 ribaund, 3 asist
NBA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI!
NBA'de 3. sezonu geçiren Alperen Şengün her sezon üzerine koyarak yıldız bir oyuncu haline geldi. Amerika'da adından sıkça söz ettiren genç yetenek istatistiksel olarak da çoğu yıldızı geride bıraktı. NBA'de pivot mevkisinde istatistiksel olarak Alperen'in önünde sadece 7 basketbolcu bulunuyor. Bu oyuncular; Joel Embiid, Nikola Jokic, Anthony Davis, Julius Randle, Lauri Markkanen ve Bam Adebayo.
ALPEREN'İN GERİDE BIRAKTIĞI YILDIZLAR İSE ŞÖYLE:
Karl-Anthony Towns
Jaren Jackson Jr.
Kristaps Porzingis
Domantas Sabonis
Victor Wembanyama
Myles Turner
Jonas Valanciunas
Jarrett Allen
Deandre Ayton
Rudy Gobert
Jusuf Nurkic
Al Horford
Andre Drummond
Daniel Theis
Alperen Şengün'ün son maçtaki performansı: