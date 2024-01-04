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        Samsun'da bir zanlının evinde 5 silah ile fişekler ele geçirildi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir evde 5 silah ve fişekler ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 21:38 Güncelleme: 04.01.2024 - 21:38
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        Samsun'da bir zanlının evinde 5 silah ile fişekler ele geçirildi
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir evde 5 silah ve fişekler ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince yapılan uygulama sırasında durdurulan motosiklet sürücüsü H.Ş’nin (23) üzerinde, sentetik uyuşturucu hap bulundu.

        Zanlının hareketlerinden şüphelenen ekipler evinde yaptıkları aramada ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 kartuş atar el tüfeği, 56 tabanca fişeği, 48 kartuş, kartuş dolumunda kullanılan malzemeler ile silah ve şarjör parçaları ele geçirdi.

        H.Ş. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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