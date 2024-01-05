Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 09:09 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda Z.Y'nin evinde 1453 gram kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        Google Chrome kullanıcı hareketlerini depolayan çerezleri engellemeye başlıyor
        Google Chrome kullanıcı hareketlerini depolayan çerezleri engellemeye başlıyor
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya gönderiliş tarihi açıklandı
        Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya gönderiliş tarihi açıklandı
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        14 ayrı cinsel saldırı suçundan aranan zanlı tutuklandı
        14 ayrı cinsel saldırı suçundan aranan zanlı tutuklandı

        Benzer Haberler

        Samsun'da bir zanlının evinde 5 silah ile fişekler ele geçirildi
        Samsun'da bir zanlının evinde 5 silah ile fişekler ele geçirildi
        Samsun'da 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu
        Samsun'da 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu
        Markus Gisdol: Ligin en alt kısmından yukarıya çıkmaya çalışıyoruz
        Markus Gisdol: Ligin en alt kısmından yukarıya çıkmaya çalışıyoruz
        Tekkeköy Kaymakamı Kara, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Tekkeköy Kaymakamı Kara, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Havza'da seçmen listeleri askıya çıktı
        Havza'da seçmen listeleri askıya çıktı
        Havza TSO Başkanı Acar'ın acı günü
        Havza TSO Başkanı Acar'ın acı günü