7 Ekim'e yaşananların sebebi ne? İsrail ordusu 90 sonra araştırmaya karar verdi
İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sürerken İsrail ordusu 90 gün sonra yaşananları soruşturmaya karar verdi. Saldırıların başladığı gün İsrail'de bunu kimsenin öngörememesi büyük tartışma yaratmıştı.
İsrail ordusunun, 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapmak üzere komisyonlar kurduğu belirtildi.
İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun, üzerinden 90 gün geçtikten sonra, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmaya karar verdiği ifade edildi.
Haberde, oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu kaydedildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli direniş güçlerinin, 7 Ekim'de sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düzenlediği saldırı hakkında önceden istihbarat alınamaması nedeniyle İsrail içinde büyük eleştirilere maruz kalmıştı.
İSRAİL: GAZZE ŞERİDİ'NDE HALEN 136 İSRAİLLİ ESİR BULUNUYOR
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde hâlen 136 İsrailli esir bulunduğunu duyurdu.
Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde hâlâ 136 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 3'ünün Gazze'de tutulan esirler arasında oldukları ortaya çılan "kayıp" siviller olduğunu söyledi.
İsrail Ordu Sözcüsü, esirlerin kurtarılarak ülkeye dönüşleri için gerekli koşulları sağlamak amacıyla tüm istihbarat ve operasyonel çabaların sürdüğünü dile getirdi.
İsrailli yetkililerin yaptığı açıklamalarda ve medyada yayınlanan son istatistiklerde, Gazze Şeridi'nde 129 İsrailli esirin bulunduğu belirtilmişti.
İsrail'in "Walla News" haber sitesi, 2 Ocak'ta ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Hamas'ın, Katar ve Mısırlı arabulucular vasıtasıyla İsrail’e yeni bir esir takası mutabakatı önerdiği ancak Tel Aviv yönetiminin bu teklifi reddettiği ifade edilmişti.
GAZZE'DE CAN KAYBI 22 BİNİ AŞTI
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730'u çocuk, 6 bin 830'u kadın olmak üzere 22 bin 438 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.