7 Ekim'e yaşananların sebebi ne? İsrail ordusu 90 sonra araştırmaya karar verdi

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GAZZE'DE CAN KAYBI 22 BİNİ AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730'u çocuk, 6 bin 830'u kadın olmak üzere 22 bin 438 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.