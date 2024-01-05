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        Samsun'da jandarma aralık ayında çeşitli suçlardan aranan 736 kişiyi yakaladı

        Samsun'da jandarma ekiplerince geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 736 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 09:28 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:28
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        Samsun'da jandarma aralık ayında çeşitli suçlardan aranan 736 kişiyi yakaladı
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        Samsun'da jandarma ekiplerince geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 736 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

        Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 184 bir 415 kişi ile 103 bir 75 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 736 kişi yakalandı, 20 kayıp bulundu.

        Ayrıca 13 tabanca, 24 av tüfeği, 179 mühimmat ele geçirildi.

        Uyuşturucu ve kaçakçılık ile ilgili 92 olayda 123 kişi yakalandı, 12 bin makaron, 4 kilo 250 gram kaçak tütün, 300 gram kubar esrar, 243 sentetik uyuşturucu hap, 226 paket kaçak sigara, 119 gram sentetik uyuşturucu, 95 gram kenevir tohumu, 61 kaçak elektronik sigara, 52 kaçak elektronik sigara likidi, 1 tarihi eser ele geçirildi.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 kişi yakalandı, 3'ü adli makamlarca tutuklandı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 26 olayda 24 müşteki-mağdur ve 38 şüpheli tespit edildi. 10 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 28, uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirmek suçundan 9, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan da 1 açık kaynak araştırma raporu düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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