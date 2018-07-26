Telefon üreticileri yıllardır kırılmayan bir akıllı telefon ekranı sözü verseler de şimdiye kadar kullanıcıların eline geçen sadece yumuşak, kazınabilir yüzeyler oldu. Koreli teknoloji devi, bu konuda ilk büyük adımı atarak kırılamayan bir Samsung panelinin telifini aldı.

Samsung, yeni ‘kırılmayan’ ekranını akıllı telefon sektörü dışında da kullanacak. Bu sektörlerin başında otomobil, mobil askeri araçlar, taşınabilir oyun konsolları geliyor. Askeri düzeyde dayanıklılık testlerinden başarıyla geçebilen ekran, düşme ve sıcaklık testlerini de hasarsız atlattı.

Yeni geliştirilen kırılmaz ekranın bir de videosunu paylaşan Samsung, hafif plastik ekran ile geleneceksel cam ekranı karşılaştırıyor. Şirketin bu teknolojiyi hangi akıllı telefonlarda kullanacağı ya da katlanabilir bir cihaz geliştirip geliştirmeyeceği merakla bekleniyor.

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