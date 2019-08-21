Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) Ege Bölgesi'nde "Altınşehir" adı altında yeniden yapılanmasını organize ettiği ileri sürülen sanık ile eşinin, haklarındaki kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Halil Karagöz ve eşi Meryem Karagöz ile avukatları katıldı.

AA'nın haberine göre sanıkları duruşmaya getiren jandarma görevlisi, duruşmayı beklerken sanık Halil Karagöz'ün eşine başka bir tutuklu aracılığıyla birkaç sayfa vermeye çalıştığını mahkeme başkanına bildirdi.

Mahkeme başkanı, kağıtlarda örgüt elebaşına methiye şeklinde yazılmış bir şiir ile sanığın gördüğünü iddia ettiği bir rüyanın yazılı olduğunu belirtti.

Tutuklu sanık Halil Karagöz, kağıtların savunmasının bir parçası olduğunu ve eşine bir türlü iletemediği için bu yolu tercih ettiğini ifade etti.

Karagöz, terör örgütü içerisinde yer almadığını, kendisine yöneltilen suçlamaya ilişkin delil olmadığını savundu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i yıllardır takip ettiğini ve sevdiğini belirten Karagöz'ün savunmasında dini konulara yer vermesi üzerine mahkeme başkanı, "Söylediklerin sana yöneltilen suçlamalarla ilgili değil propagandist bir savunma. Methiye ve propaganda niteliğinde savunma yapmaya çalışıyorsun. Örgütsel nitelikte bir savunma yapma." diyerek uyardı.

Sanık avukatları tutukluluk süresinin çok uzun olduğunu savunarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Meryem Karagöz'ün avukatı, Halil Karagöz'ün savunmasının kesilmesinden dolayı savunma hakkının ihlal edildiğini savunarak heyetin reddedilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına, Halil Karagöz'ün duruşma öncesi başka bir tutuklu tarafından eşine savunmasının bir kısmını içeren kağıtlar vermesi hakkında tutukluların birbirine evrak iletmeleri yasak olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına, mütalaa için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

FETÖ'nün İzmir'de "Altınşehir" adı altında yeniden yapılanmasına yönelik temmuz 2017'de başlatılan soruşturmada, örgütün Ege Bölgesi'ndeki faaliyetlerini organize ettiği belirtilen Halil Karagöz ve aynı soruşturma kapsamında eşi Meryem Karagöz tutuklanmıştı.

Sahte pasaportla yakalanan sanıkların örgüte ait 442 bin 15 doları yastık içerisinde sakladıkları tespit edilmişti.

Mahkeme heyeti, Halil Karagöz'ü "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl 9 ay, Meryem Karagöz'ü ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet ayrıca eyleminde herhangi bir pişmanlık duymaması ve yargılamanın son aşamasına kadar "örgüt kararlılığı" sergilemesi gibi hususları dikkate alarak Halil Karagöz'ün cezasında herhangi bir indirime gitmemişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanık eşlerin avukatlarının aynı olması nedeniyle kararı usul yönünden bozmuştu.