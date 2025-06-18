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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaza yaptığı araçtan çıkmaya çalışan yaralı sürücü 19 yaşındaki Muhammed Burak Zencirli, TIR'ın otomobiline çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:53 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:53
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        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
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        Şanlıurfa'da kaza, dün akşam saatlerinde Viranşehir-Şanlıurfa yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen Muhammed Burak Zencirli'nin (19) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        ARACIN KAPISINI AÇTI TIR ÇARPTI

        DHA'daki habere göre kazada yaralanan ve kendi imkanları ile aracın kapısını açmayı başaran Zencirli'nin otomobiline, bu kez TIR çarptı.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        Çarpmanın etkisiyle Zencirli, bu kez ağır yaralandı. Zencirli, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALE EDİLDİ KURTARILAMADI

        Zencirli, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Şanlıurfa
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