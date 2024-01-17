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        Canan Karatay'ı dolandıran şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı

        ŞANLIURFA'daaranan şüphelilere yönelik operasyonda 19'u hükümlü 47 kişi yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nin Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelilerden biri olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:22 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:25
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        Canan Karatay'ı dolandıran şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı
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        ŞANLIURFA'daaranan şüphelilere yönelik operasyonda 19'u hükümlü 47 kişi yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nin Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelilerden biri olduğu ortaya çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 162 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel haraket polislerinin de destek verdiği operasyonda; 'silahlı yağma', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından aranan 19'u hükümlü 47 kişi yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nin, 2013'te Prof. Dr. Canan Karatay'ın 50 bin dolar ve 10 bin lirasını dolandıran şüphelilerden 1'i olduğu ve hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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