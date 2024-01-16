Şanlıurfa'da cinayet hükümlüsü 2 kardeş yakalandı
Şanlıurfa'da 5 yıl önce işlenen cinayetin hükümlüsü 2 kardeş, operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa'da 5 yıl önce işlenen cinayetin hükümlüsü 2 kardeş, operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, cinayet suçuna ilişkin 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve kardeş olan E.D. ile M.D'nin Bozova ilçesinde olduğunu tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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