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        Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:08 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:08
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        Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinin yanı sıra Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde belirlenen 11 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonla Ceylanpınar'da bir suç örgütünün çökertildiğini kaydeden Şıldak, "12 kişi gözaltına alınmıştır. Operasyonda, 2 kilo 462 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram esrar, 4 pompalı tüfek, 1 tabanca ele geçirilmiştir. Şanlıurfa'nın huzurunu bozan ve suç üreten bütün oluşumlar hedefimizde." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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