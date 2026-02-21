Canlı
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

        Giriş: 21.02.2026 - 22:56 Güncelleme: 21.02.2026 - 22:56
        Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin katılımasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.


        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 1'i ağır 10 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

