Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Nuriye S. idaresindeki 07 BYZ 712 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolu kırsal Karakoyun Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.