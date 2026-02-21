Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 20:03 Güncelleme: 21.02.2026 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Nuriye S. idaresindeki 07 BYZ 712 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolu kırsal Karakoyun Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da devrilen yakıt yüklü tır alev topuna döndü: 1 yaralı
        Şanlıurfa'da devrilen yakıt yüklü tır alev topuna döndü: 1 yaralı
        Eyyübiye'de Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan çocuklar büyük sevinç yaşadı
        Eyyübiye'de Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan çocuklar büyük sevinç yaşadı
        Şanlıurfa'da motosikletler çarpıştı, sürücüler yaralandı
        Şanlıurfa'da motosikletler çarpıştı, sürücüler yaralandı
        Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı
        Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı