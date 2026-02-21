Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Kırsal Yardımcı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada, M.C, İ.C, A.C, Ş.C, Y.C, A.T, E.A. ve M.T. darp sonucu yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
