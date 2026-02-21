Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 12:44 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

        Kırsal Yardımcı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, M.C, İ.C, A.C, Ş.C, Y.C, A.T, E.A. ve M.T. darp sonucu yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 gözaltı
        Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 gözaltı
        Şanlıurfa'da 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplandı
        Şanlıurfa'da 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
        Şanlıurfa'da damdan düşen kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da damdan düşen kişi yaralandı
        Viranşehir Kaymakamı Ülkü'den kırsal mahallelere ramazan ziyareti
        Viranşehir Kaymakamı Ülkü'den kırsal mahallelere ramazan ziyareti