Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah bulundurduğu tespit edilen şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve bu silahlara ait 216 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

