        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 12:19 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:19
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah bulundurduğu tespit edilen şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve bu silahlara ait 216 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

