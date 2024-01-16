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        Şanlıurfa'da okullar arası futbol turnuvası düzenlendi

        Şanlıurfa'da düzenlenen okullar arası yıldız erkekler futbol turnuvasında Karaköprü Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu il birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:07
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        Şanlıurfa'da okullar arası futbol turnuvası düzenlendi
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        Şanlıurfa'da düzenlenen okullar arası yıldız erkekler futbol turnuvasında Karaköprü Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu il birincisi oldu.

        Okuldan yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve yaklaşık 1 ay süren turnuvaya, il ve ilçelerdeki 107 okul takımı katıldı.

        Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu Müdürü Hasan Sarraoğlu, sporcularının 107 takım arasında namağlup olarak şampiyon olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Okul takımlarının çok başarılı olduğunu ifade eden Sarraoğlu, "Öğrencilerimiz her alanda olduğu gibi futbolda da başarılarının tesadüf olmadığını gösterdiler. Bu başarıda emeği bulunan beden eğitimi öğretmenlerimizi ve öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Okul takımımızın bundan sonra düzenlenecek bölge turnuvasında da şampiyon olacaklarına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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