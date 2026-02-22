Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da ramazan yardımları kapsamında 400 aileye küçükbaş desteği verildi

        Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi tarafından ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 400 aileye küçükbaş desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da ramazan yardımları kapsamında 400 aileye küçükbaş desteği verildi

        Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi tarafından ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 400 aileye küçükbaş desteğinde bulunuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, hastalara, yaşlılara ve kimsesizlere yönelik yardım çalışmaları sürdürülüyor.

        Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere 400 küçükbaşın yanı sıra kuru gıda kolisi, nakdi destek ve ev eşyası yardımı sağlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ramazan dolayısıyla yardım faaliyetlerini artırdıklarını belirtti.

        Ramazan boyunca 25 bin kuru gıda kolisi dağıtacaklarını aktaran Kuş, ihtiyaç sahibi ailelerin et ihtiyacının karşılanması amacıyla 400 küçükbaş ve 2 bin lira kesim desteği verileceğini, ayrıca her aileye 5 kilogram tavuk eti ile çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı dağıtılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

