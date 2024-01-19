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        Evinde tabancayla vurulan teknisyen öldü; 1 gözaltı

        ŞANLIURFA´da, ağız diş teknisyeni Hicret Can (25) evde göğsünden silahla vurulmuş, ölü halde bulundu. Evde bulunan M.S. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:50
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        Evinde tabancayla vurulan teknisyen öldü; 1 gözaltı
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        ŞANLIURFA´da, ağız diş teknisyeni Hicret Can (25) evde göğsünden silahla vurulmuş, ölü halde bulundu. Evde bulunan M.S. gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesin'de teknisyen olarak görev yapan Hicret Can'ın oturduğu evden silah sesi duyulması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, evde Hicret Can'ı kanlar içerisinde silahla göğsünden vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hicret Can´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Hicret Can´ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan M.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

          

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

        2024-01-19 10:49:06

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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