Şanlıurfa'da cinayet zanlısı yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin aranan zanlı, operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kılıçlı Mahallesi'nde H.K'nin 18 ay önce silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Cinayet zanlısı A.E'nin saklandığı adresi tespit eden ekipler, eve düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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