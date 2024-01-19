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        Şanlıurfa'da cinayet zanlısı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin aranan zanlı, operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:34 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:34
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        Şanlıurfa'da cinayet zanlısı yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin aranan zanlı, operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kılıçlı Mahallesi'nde H.K'nin 18 ay önce silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

        Cinayet zanlısı A.E'nin saklandığı adresi tespit eden ekipler, eve düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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