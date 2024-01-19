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        Şanlıurfa'da 24 yaşındaki kadın evde silahla vurulmuş bulundu

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kadın, evinde silahla vurulmuş bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:09
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        Şanlıurfa'da 24 yaşındaki kadın evde silahla vurulmuş bulundu
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kadın, evinde silahla vurulmuş bulundu.

        Atakent Mahallesi'nde bir evde silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan H.C'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        H.C'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Evde bulunan 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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