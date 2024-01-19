ŞANLIURFA'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI  

ŞANLIURFA´nınSiverek ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Dilan Gümüştaş (10) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çevre yolunda meydana geldi. Gürsel Akaray yönetimindeki 34 AAU 001 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 33 BFU 39 TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Meryem Fatma Gümüştaş (16), Beyza Nur Gümüştaş (13), Remziye Gümüştaş (42) ve Gamze Dilan Gümüştaş (10) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Gamze Dilan Gümüştaş, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatî tehlikesi bulunan Meryem Fatma Gümüştaş ve Beyza Nur Gümüştaş ise Şanlıurfa'ya sevk edildi. Polis, kazaya ilgili soruşturma başlattı.