Şanlıurfa'da üzerine su borusu düşen genç öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde üzerine su borusu düşen genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sırrın Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına, tıra yüklü bulunan su borularının vinç ile indirilmesi sırasında halatın kayması sonucu borular Mehmet Ali Korkmaz'ın (18) üzerine düştü.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği tespit edilen gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzeri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.