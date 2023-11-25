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        Şanlıurfa'da alev alan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:51
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        Şanlıurfa'da alev alan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İpekyol Bulvarı üzerinde, A.S'ye ait 06 BD 5216 plakalı minibüs seyir halindeyken alev aldı. Sürücünün durumu fark etmesinin ardından aracını yol kenarına çekerek, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan aracı söndürdü. Yangın nedeniyle minibüste maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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