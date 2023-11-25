Şanlıurfa'da alev alan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İpekyol Bulvarı üzerinde, A.S'ye ait 06 BD 5216 plakalı minibüs seyir halindeyken alev aldı. Sürücünün durumu fark etmesinin ardından aracını yol kenarına çekerek, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan aracı söndürdü. Yangın nedeniyle minibüste maddi hasar oluştu.

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