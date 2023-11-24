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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa merkez ile Siverek, Akçakale ve Suruç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 20:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 20:58
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa merkez ile Siverek, Akçakale ve Suruç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerindeki uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadeleyi sürdürüyor.

        Ekiplerce kent merkezi ile Siverek, Akçakale ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 903 gram esrar, 84 gram metamfetamin ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve 43 hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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