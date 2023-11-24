Öğrenci yakınları 4 öğretmeni darp etti (2)
1KİŞİTUTUKLANDI
Şanlıurfa´da Konuklu İlkokulunda 4 öğretmeni darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ö.İ., E.Ş., A.Ş. ve Y.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hâkimliğe çıkarılan şüphelilerden A.Ş., tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Haliliye ilçemize bağlı bir okulumuzda okul idarecileri ve öğretmenlerimize yapılan fiili saldırı olayı ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Okullarımızın güvenliğine zarar veren ve eğitim kurumlarında şiddet içeren hiçbir olumsuzluğa fırsat verilmeyecektir."
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