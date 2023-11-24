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        Şanlıurfa'da 4 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu yakalandı

        Şanlıurfa'da 4 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:02 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:07
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        Şanlıurfa'da 4 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
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        Şanlıurfa'da 4 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürdü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 4 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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