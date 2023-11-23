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        Şanlıurfa'da okul servislerine denetim

        Şanlıurfa'da okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde 228 okul servisine idari para cezası uygulandı, yönetmeliğe aykırı 93 okul servisi trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:58
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        Şanlıurfa'da okul servislerine denetim
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        Şanlıurfa'da okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde 228 okul servisine idari para cezası uygulandı, yönetmeliğe aykırı 93 okul servisi trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla okul servisi denetimleri planlı ve periyodik olarak sürüyor.

        2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihinden bu güne kadar okul servis araçlarına yönelik yapılan uygulamalar sonucu 1082 okul servisi ve şoförü denetlendi, 228 okul servisine idari para cezası uygulandı, yönetmeliğe aykırı 93 okul servisi trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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