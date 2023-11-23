Şanlıurfa'da okul servislerine denetim

Şanlıurfa'da okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde 228 okul servisine idari para cezası uygulandı, yönetmeliğe aykırı 93 okul servisi trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla okul servisi denetimleri planlı ve periyodik olarak sürüyor.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihinden bu güne kadar okul servis araçlarına yönelik yapılan uygulamalar sonucu 1082 okul servisi ve şoförü denetlendi, 228 okul servisine idari para cezası uygulandı, yönetmeliğe aykırı 93 okul servisi trafikten men edildi.