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        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:10 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:18
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        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

        Kent merkezindeki Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bir apartman iş makinalarıyla yıkıldı.

        Belediye ve polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

        Yıkım alanlarındaki enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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