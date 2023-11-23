Şanlıurfa'da oto hırsızı tutuklandı

Şanlıurfa'da 3 otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde farklı tarihlerde çalınan 3 otomobilin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda araçların A.Ç. (24) tarafından çalındığı belirlendi.

Zanlı ekiplerce gözaltına alındı, 3 otomobil saklandığı adreslerde ele geçirildi.

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.