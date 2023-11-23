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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 00:11 Güncelleme: 23.11.2023 - 00:11
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Akabe Mahallesi'ndeki bir evde M.B. (43) ile Y.D. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Y.D'nin silahlı saldırısında yaralanan M.B. kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli, polis tarafından saldırıda kullandığı silahla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

        M.B'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defin edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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