Depremde ölen öğretmen çift, Şanlıurfa'da mezarları başında anıldı Kahramanmaraş merkezli depremde vefat eden Fuat ve Özgür Fırat öğretmen çifti, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında mezarları başında anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremde vefat eden Fuat ve Özgür Fırat öğretmen çifti, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında mezarları başında anıldı.

Öğretmenler Günü kapsamında Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, İbrahim Tatlıses İlkokulu Müdürü Nurettin Toğun ile okul öğretmen ve öğrencileri, Fırat ailesinin Şanlıurfa Asri Mezarlıktaki kabrini ziyaret etti.

Öğrenciler, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının mezarına karanfil bırakıp dua etti.

İbrahim Tatlıses İlkokulu Müdürü Nurettin Toğun, AA muhabirine, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne buruk bir şekilde girdiklerini söyledi.

Kabir ziyaretinde Fırat çiftini seven velilerle de karşılaştıklarını belirten Toğun, "Öğretmenlerimizin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup öğrencilerimizi andık. Bu yıl öğretmenler gününü okulumuzda eğlenceli kutlamama kararı aldık. Bu sene buruk şekilde öğretmenler günümüzü anacağız." dedi.

Müdür Yardımcısı Ahmet Bedihtaş da Fırat çifti ile çok güzel anılarının olduğunu ifade ederek, "Okulumuzun doğusunda bulunan evinde deprem neticesinde orada aile tümüyle hayatını kaybetti. Gerçekten çok şaşırdık, çok üzüldük ama yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Özgür Fırat'ın öğrencilerinden 9 yaşındaki Emirhan Ekemen ise çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Öğretmenimin mezarına gittik, dua okuduk. Sonra mezarlarına çiçek koyduk ağladık" dedi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde Şelli Apartmanı yıkılmış, öğretmenler Fuat ve Özgür Fırat ile çocukları Hazal, Eren, Dicle ve Fırat hayatlarını kaybetmişti.