Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Depremde ölen öğretmen çift, Şanlıurfa'da mezarları başında anıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremde vefat eden Fuat ve Özgür Fırat öğretmen çifti, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 18:20 Güncelleme: 23.11.2023 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde ölen öğretmen çift, Şanlıurfa'da mezarları başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremde vefat eden Fuat ve Özgür Fırat öğretmen çifti, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında mezarları başında anıldı.

        Öğretmenler Günü kapsamında Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, İbrahim Tatlıses İlkokulu Müdürü Nurettin Toğun ile okul öğretmen ve öğrencileri, Fırat ailesinin Şanlıurfa Asri Mezarlıktaki kabrini ziyaret etti.

        Öğrenciler, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının mezarına karanfil bırakıp dua etti.

        İbrahim Tatlıses İlkokulu Müdürü Nurettin Toğun, AA muhabirine, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne buruk bir şekilde girdiklerini söyledi.

        Kabir ziyaretinde Fırat çiftini seven velilerle de karşılaştıklarını belirten Toğun, "Öğretmenlerimizin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup öğrencilerimizi andık. Bu yıl öğretmenler gününü okulumuzda eğlenceli kutlamama kararı aldık. Bu sene buruk şekilde öğretmenler günümüzü anacağız." dedi.

        Müdür Yardımcısı Ahmet Bedihtaş da Fırat çifti ile çok güzel anılarının olduğunu ifade ederek, "Okulumuzun doğusunda bulunan evinde deprem neticesinde orada aile tümüyle hayatını kaybetti. Gerçekten çok şaşırdık, çok üzüldük ama yapacak bir şey yok." diye konuştu.

        Özgür Fırat'ın öğrencilerinden 9 yaşındaki Emirhan Ekemen ise çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Öğretmenimin mezarına gittik, dua okuduk. Sonra mezarlarına çiçek koyduk ağladık" dedi.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde Şelli Apartmanı yıkılmış, öğretmenler Fuat ve Özgür Fırat ile çocukları Hazal, Eren, Dicle ve Fırat hayatlarını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da okul servislerine denetim
        Şanlıurfa'da okul servislerine denetim
        Şanlıurfa'da depremden etkilenen 180 küçük işletmeye 10 milyon lira hibe ve...
        Şanlıurfa'da depremden etkilenen 180 küçük işletmeye 10 milyon lira hibe ve...
        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Şanlıurfa'da oto hırsızı tutuklandı
        Şanlıurfa'da oto hırsızı tutuklandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şanlıurfa'da sahte zeytinyağı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da sahte zeytinyağı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı